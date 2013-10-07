Котова София Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова София Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.2013

Отец: Котов Василий Александрович

Мать: Котова Наталья Владимировна

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