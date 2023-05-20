Шушпанов Иван Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1810
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810
Отец: Шушпанов Афанасий Ефремович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шушпанова Марфа Фадеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Сын: Шушпанов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Шушпанова Марфа Фадеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Мать ребёнка: Шушпанова Марфа Фадеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1838
Мать ребёнка: Шушпанова Марфа Фадеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1842
Мать ребёнка: Шушпанова Марфа Фадеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1845
Дочь: Шушпанова Неонила? Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1846