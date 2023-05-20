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Шушпанов Иван Афанасьевич

Место рождения

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Вычислено 1810

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1789 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1810 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810

Отец: Шушпанов Афанасий Ефремович

Мать: не указана

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шушпанова Марфа Фадеевна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Сын: Шушпанов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Шушпанова Марфа Фадеевна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Сын: Шушпанов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Шушпанова Марфа Фадеевна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1838

Сын: Шушпанов Егор 1 Иванович

Мать ребёнка: Шушпанова Марфа Фадеевна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1842

Сын: Шушпанов Егор 2 Иванович

Мать ребёнка: Шушпанова Марфа Фадеевна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1845

Дочь: Шушпанова Неонила? Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1846
Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

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