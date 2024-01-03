Пелагея Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Ларионов
Рождение ребёнка
1762
Сын: Антон Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Ларионов
Рождение ребёнка
1764
Сын: Илья Ефимов Старший
Отец ребёнка: Ефим Ларионов
Рождение ребёнка
1768
Сын: Илья Ефимов Младший
Отец ребёнка: Ефим Ларионов
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Домна Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Ларионов
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Гликерия Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Ларионов
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Мария Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Ларионов
Смерть
Неизвестно