Пелагея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1728 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Ларионов

Рождение ребёнка
1762

Сын: Антон Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Ларионов

Рождение ребёнка
1764

Сын: Илья Ефимов Старший

Отец ребёнка: Ефим Ларионов

Рождение ребёнка
1768

Сын: Илья Ефимов Младший

Отец ребёнка: Ефим Ларионов

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Домна Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Ларионов

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Гликерия Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Ларионов

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Мария Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Ларионов

Смерть
Неизвестно

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