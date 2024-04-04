Магин Арефий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти03.02.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Ефим Дмитриевич
Мать: Анисья
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Магин Иван Арефьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Магин Егор Арефьевич
Мать ребёнка: Прасковья
Ивакино, Осеневская волость, Ярославский уезд
Смерть
03.02.1897
Осенево, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область