Магин Арефий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магин Арефий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

03.02.1897

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Ефим Дмитриевич

Мать: Анисья

Рождение ребёнка
1843

Сын: Магин Андрей Арефьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Магин Иван Арефьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Магин Егор Арефьевич

Мать ребёнка: Прасковья

Ивакино, Осеневская волость, Ярославский уезд
Смерть
03.02.1897
Осенево, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

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