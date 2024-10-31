Суслов Акинфий Епифанович
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смерти1787
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суслова Арина Карповна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Родионова Наталья Акинфиевна
Мать ребёнка: Суслова Арина Карповна
Смерть
1787
Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область