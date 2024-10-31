Суслов Акинфий Епифанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслов Акинфий Епифанович

Место рождения

Пронск, Пронский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1730 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Пронск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суслова Арина Карповна

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Родионова Наталья Акинфиевна

Мать ребёнка: Суслова Арина Карповна

Пронск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1787
Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

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