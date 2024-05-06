Красильников Константин Николаевич 1856 — найти родственников по фамилии на Familio
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Красильников Константин Николаевич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Красильников Николай Флегонтович

Мать: Мария Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
17.09.1890

Жена: Перфильева Надежда Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Сенноплощадской церкви г. Вологды. Поручители по жениху : вахтер Павел Николаевич Красильников и Вологодский мещанин Александр Федоров Гвоздарев;по невесте- купеческий с... Показать все
Рождение ребёнка
21.06.1891

Дочь: Красильникова Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Перфильева Надежда Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.09.1892

Сын: Красильников Константин Константинович

Мать ребёнка: Перфильева Надежда Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.04.1895

Дочь: Красильникова Мария Константиновна

Мать ребёнка: Перфильева Надежда Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.10.1897

Сын: Красильников Николай Константинович

Мать ребёнка: Перфильева Надежда Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.05.1900

Дочь: Красильникова Елена Константиновна

Мать ребёнка: Перфильева Надежда Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.07.1902

Сын: Красильников Иван Константинович

Мать ребёнка: Перфильева Надежда Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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