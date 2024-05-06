Красильников Константин Николаевич
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Красильников Николай Флегонтович
Мать: Мария Алексеевна
Бракосочетание
17.09.1890
Метрическая книга Николаевской Сенноплощадской церкви г. Вологды. Поручители по жениху : вахтер Павел Николаевич Красильников и Вологодский мещанин Александр Федоров Гвоздарев;по невесте- купеческий с... Показать все
Рождение ребёнка
21.06.1891
Дочь: Красильникова Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Перфильева Надежда Александровна
Рождение ребёнка
08.09.1892
Сын: Красильников Константин Константинович
Мать ребёнка: Перфильева Надежда Александровна
Рождение ребёнка
14.04.1895
Дочь: Красильникова Мария Константиновна
Мать ребёнка: Перфильева Надежда Александровна
Рождение ребёнка
30.10.1897
Сын: Красильников Николай Константинович
Мать ребёнка: Перфильева Надежда Александровна
Рождение ребёнка
04.05.1900
Дочь: Красильникова Елена Константиновна
Мать ребёнка: Перфильева Надежда Александровна
Рождение ребёнка
30.07.1902
Сын: Красильников Иван Константинович
Мать ребёнка: Перфильева Надежда Александровна
Смерть
Неизвестно