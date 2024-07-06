Зефиров Александр
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
25.01.1842
Дочь: (Зефирова) Анна
Мать ребёнка: Зефирова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
22.08.1848
Сын: Зефиров Александр
Мать ребёнка: Зефирова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
20.04.1852
Сын: Зефиров Арсений
Мать ребёнка: Зефирова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
26.11.1854
Сын: Зефиров Николай
Мать ребёнка: Зефирова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
16.05.1856
Сын: Зефиров Пётр
Мать ребёнка: Зефирова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно