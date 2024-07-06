Зефиров Александр 1816 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зефиров Александр

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Место рождения

Масловка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Дети

Добавил:

вз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ирина Петрова

Масловка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.01.1842

Дочь: (Зефирова) Анна

Мать ребёнка: Зефирова Анна Ивановна

Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.08.1848

Сын: Зефиров Александр

Мать ребёнка: Зефирова Анна Ивановна

Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.04.1852

Сын: Зефиров Арсений

Мать ребёнка: Зефирова Анна Ивановна

Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.11.1854

Сын: Зефиров Николай

Мать ребёнка: Зефирова Анна Ивановна

Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.05.1856

Сын: Зефиров Пётр

Мать ребёнка: Зефирова Анна Ивановна

Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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