Горовая Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1972
Дата смерти2021
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1972
Отец: Алейников Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бердников Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горовой Анатолий
Рождение ребёнка
28.03.1991
Дочь: Бердникова Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Бердников Сергей
Рождение ребёнка
07.07.2002
Сын: Горовой Антон Анатольевич
Отец ребёнка: Горовой Анатолий
Смерть
2021