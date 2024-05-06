Горовая Елена Васильевна 28.02.1972 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горовая Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1972

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1972

Отец: Алейников Василий

Мать: Жердева Зинаида Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бердников Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горовой Анатолий

Рождение ребёнка
28.03.1991

Дочь: Бердникова Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Бердников Сергей

Рождение ребёнка
07.07.2002

Сын: Горовой Антон Анатольевич

Отец ребёнка: Горовой Анатолий

Смерть
2021

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