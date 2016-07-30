Пынкова (Севастьянова) Александра Васильевна
Место рожденияд. Елино
Дата рождения01.05.1939
Дата смерти30.07.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1956
Сын: Пынков Иван
Отец ребёнка: Пынков Михаил
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пынков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пынков Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пынков Михаил
Смерть
30.07.2016