Пынкова (Севастьянова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пынкова (Севастьянова) Александра Васильевна

Место рождения

д. Елино

Дата рождения

01.05.1939

Дата смерти

30.07.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

1956 г.р.
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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Елино
Рождение ребёнка
1956

Сын: Пынков Иван

Отец ребёнка: Пынков Михаил

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пынков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пынков Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пынков Михаил

Смерть
30.07.2016
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