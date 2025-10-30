Ананина Яманова Светлана Петровна
женский, родилась 17.09.1960, Казанский район Тюменская область
МатьАнанина Валентина Егоровна10.08.1933 г.р.
ОтецПоняев ПетрНеизвестно г.р.
Дети
Яманова Ирина Николаевна08.12.1981 г.р.
Яманов Павел Николаевич26.12.1990 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1960
Отец: Поняев Петр
Казанский район Тюменская область
Бракосочетание
20.12.1980
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.12.1981
Дочь: Яманова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Новодубровное, Мамлютский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
26.12.1990
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Новодубровное, Мамлютский район, Северо-Казахстанская область