Ананина Яманова Светлана Петровна 17.09.1960 — найти родственников по фамилии на Familio

Ананина Яманова Светлана Петровна

Автор
СЯ
Яманова(Ананина) С.

женский, родилась 17.09.1960, Казанский район Тюменская область

Мать
Ананина Валентина Егоровна10.08.1933 г.р.
Отец
Поняев ПетрНеизвестно г.р.
Дети
Яманова Ирина Николаевна08.12.1981 г.р.
Яманов Павел Николаевич26.12.1990 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1960

Отец: Поняев Петр

Мать: Ананина Валентина Егоровна

Казанский район Тюменская область

Бракосочетание
20.12.1980

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.12.1981

Дочь: Яманова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новодубровное, Мамлютский район, Северо-Казахстанская область

Рождение ребёнка
26.12.1990

Сын: Яманов Павел Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новодубровное, Мамлютский район, Северо-Казахстанская область

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