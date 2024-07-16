Витушкина Мария Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Витушкин Андрей Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Витушкина Наталья Андреева
Отец ребёнка: Витушкин Андрей Гаврилов
Рождение ребёнка
10.01.1880 ст.
Отец ребёнка: Витушкин Андрей Гаврилов
Рождение ребёнка
01.04.1881 ст.
Дочь: Витушкина Мария Андреева
Отец ребёнка: Витушкин Андрей Гаврилов
Рождение ребёнка
27.08.1886
Отец ребёнка: Витушкин Андрей Гаврилов
Рождение ребёнка
10.11.1887 ст.
Отец ребёнка: Витушкин Андрей Гаврилов
Рождение ребёнка
23.04.1889
Отец ребёнка: Витушкин Андрей Гаврилов
Рождение ребёнка
25.03.1891
Отец ребёнка: Витушкин Андрей Гаврилов
Рождение ребёнка
23.09.1892
Отец ребёнка: Витушкин Андрей Гаврилов
Рождение ребёнка
12.08.1894
Дочь: Витушкина Васса Андреева
Отец ребёнка: Витушкин Андрей Гаврилов
Смерть
Неизвестно