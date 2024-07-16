Витушкина Мария Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Витушкина Мария Родионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Витушкин Егор Андреев

Отец ребёнка: Витушкин Андрей Гаврилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Витушкин Андрей Гаврилов

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Витушкина Наталья Андреева

Отец ребёнка: Витушкин Андрей Гаврилов

Рождение ребёнка
10.01.1880 ст.

Сын: Витушкин Иван Андреев

Отец ребёнка: Витушкин Андрей Гаврилов

Ананьинская, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
01.04.1881 ст.

Дочь: Витушкина Мария Андреева

Отец ребёнка: Витушкин Андрей Гаврилов

Ананьинская, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
27.08.1886

Сын: Витушкин Иван Андреев

Отец ребёнка: Витушкин Андрей Гаврилов

Рождение ребёнка
10.11.1887 ст.

Сын: Витушкин Матвей Андреев

Отец ребёнка: Витушкин Андрей Гаврилов

Ананьинская, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
23.04.1889

Сын: Витушкин Яков Андреев

Отец ребёнка: Витушкин Андрей Гаврилов

Рождение ребёнка
25.03.1891

Сын: Витушкин Гавриил Андреев

Отец ребёнка: Витушкин Андрей Гаврилов

Рождение ребёнка
23.09.1892

Сын: Витушкин Сергей Андреев

Отец ребёнка: Витушкин Андрей Гаврилов

Рождение ребёнка
12.08.1894

Дочь: Витушкина Васса Андреева

Отец ребёнка: Витушкин Андрей Гаврилов

Смерть
Неизвестно

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