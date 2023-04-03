Евгеньев Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евгеньев Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Елена

Зуя, , ,
Рождение ребёнка
1881

Сын: Евгеньев Яков

Мать ребёнка: Елена

Зуя, , ,
Рождение ребёнка
1884

Сын: Евгеньев Лев

Мать ребёнка: Елена

Зуя, , ,
Рождение ребёнка
1885

Сын: Евгеньев Михаил

Мать ребёнка: Елена

Зуя, , ,
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Елена

Зуя, , ,
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
1895

Сын: Евгеньев Пётр

Мать ребёнка: Елена

Место жительства
1919
Карасубазар, , ,
Работа или профессия
Неизвестно
мельник
Место жительства
Неизвестно
Зуя, , ,
Смерть
1922
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