Евгеньев Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1881
Сын: Евгеньев Яков
Мать ребёнка: Елена
Зуя, , ,
Рождение ребёнка
1884
Сын: Евгеньев Лев
Мать ребёнка: Елена
Зуя, , ,
Рождение ребёнка
1885
Сын: Евгеньев Михаил
Мать ребёнка: Елена
Зуя, , ,
Рождение ребёнка
1895
Сын: Евгеньев Пётр
Мать ребёнка: Елена
Место жительства
1919
Карасубазар, , ,
Работа или профессия
Неизвестно
мельник
Место жительства
Неизвестно
Зуя, , ,
Смерть
1922