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Гафиуллина Хадича Замалютдиновна

Место рождения

Татарская Багана, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.07.1896

Дата смерти

11.07.1979

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарская Багана, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1920

Сын: Гафиуллин Салих Галеевич

Отец ребёнка: Гафиуллин Минигали Гафиуллович

Рождение ребёнка
13.09.1924

Сын: Гафиуллин Мансур Галеевич

Отец ребёнка: Гафиуллин Минигали Гафиуллович

Рождение ребёнка
18.10.1926 ст.

Сын: Гафиуллин Максут Галеевич

Отец ребёнка: Гафиуллин Минигали Гафиуллович

Нарат-Елга, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.12.1928

Сын: Гафиуллин Асхат Галеевич

Отец ребёнка: Гафиуллин Минигали Гафиуллович

Смерть
11.07.1979

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