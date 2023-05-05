Гафиуллина Хадича Замалютдиновна
Место рождения
Дата рождения05.07.1896
Дата смерти11.07.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Гафиуллин Минигали Гафиуллович
Рождение ребёнка
13.09.1924
Сын: Гафиуллин Мансур Галеевич
Отец ребёнка: Гафиуллин Минигали Гафиуллович
Рождение ребёнка
18.10.1926 ст.
Сын: Гафиуллин Максут Галеевич
Отец ребёнка: Гафиуллин Минигали Гафиуллович
Нарат-Елга, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.12.1928
Отец ребёнка: Гафиуллин Минигали Гафиуллович
Смерть
11.07.1979