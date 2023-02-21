Блинова (Окатьева) Евфимия Екимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Окатьева) Евфимия Екимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742 ст.

Сын: Блинов Тимофей Леонтьевич

Отец ребёнка: Блинов Леонтей Родионович

Рождение ребёнка
1744 ст.

Дочь: Агафия Леонтьевна

Отец ребёнка: Блинов Леонтей Родионович

Рождение ребёнка
1750 ст.

Сын: Блинов Акинф Леонтьевич

Отец ребёнка: Блинов Леонтей Родионович

Рождение ребёнка
1750 ст.

Дочь: Марья Леонтьевна

Отец ребёнка: Блинов Леонтей Родионович

Рождение ребёнка
1753 ст.

Дочь: Васса Леонтьевна

Отец ребёнка: Блинов Леонтей Родионович

Рождение ребёнка
1754 ст.

Сын: Блинов Пантелей Леонтьевич

Отец ребёнка: Блинов Леонтей Родионович

Смерть
Неизвестно
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