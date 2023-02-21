Блинова (Окатьева) Евфимия Екимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1742 ст.
Сын: Блинов Тимофей Леонтьевич
Отец ребёнка: Блинов Леонтей Родионович
Рождение ребёнка
1744 ст.
Дочь: Агафия Леонтьевна
Отец ребёнка: Блинов Леонтей Родионович
Рождение ребёнка
1750 ст.
Отец ребёнка: Блинов Леонтей Родионович
Рождение ребёнка
1750 ст.
Дочь: Марья Леонтьевна
Отец ребёнка: Блинов Леонтей Родионович
Рождение ребёнка
1753 ст.
Дочь: Васса Леонтьевна
Отец ребёнка: Блинов Леонтей Родионович
Рождение ребёнка
1754 ст.
Сын: Блинов Пантелей Леонтьевич
Отец ребёнка: Блинов Леонтей Родионович
Смерть
Неизвестно