Бродовская (Лисина) Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бродовская (Лисина) Зоя Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Лисин Иван Михайлович

Мать: Лисина Татьяна Поликарповна

Рождение ребёнка
28.12.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бродовский Илларион Константинович

Рождение ребёнка
28.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заболотский Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
28.05.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заболотский Пётр Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
Неизвестно

Муж: Заболотский Пётр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заболотский Пётр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бродовский Илларион Константинович

Смерть
2006
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