Бродовская (Лисина) Зоя Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Лисин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
28.12.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бродовский Илларион Константинович
Рождение ребёнка
28.06.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заболотский Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
28.05.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заболотский Пётр Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2006