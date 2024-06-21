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Лисицын Владимир

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Место рождения

Упорная, Россия

Дата рождения

22.07.1894

Дата смерти

?.02.1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1894

Отец: Лисицын Василий

Мать: ?

Военная служба
?.06.1941
691 сп 383 сд 16 ск
Военная служба
31.05.1943
Курсы санитарных инструкторов Санитарного управления Северокавказского фронта | Память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1987851631/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%2... Показать все
Военная служба
03.06.1943
Военно пересыльный пункт 180 Армейского Запасного Стрелкового Полка | Память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1982101129/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name... Показать все
Военная служба
24.10.1943
Военно-пересыльный пункт: 215 азсп 61 А
Военная награда
12.11.1943
Орден Отечественной войны II степени
Демобилизация
11.02.1944
Госпиталь: ППМ 641, 488 медсб, ЭГ 1797, СЭГ 423, ЭГ 5440, СЭГ 2135, ЭГ 3802 | Память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_bolezn110868713/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_nam... Показать все
Бракосочетание
Между ?.03.1944 и ?.06.1946

Жена: Лисицына (Петрова) Валентина

Рождение ребёнка
02.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лисицына (Петрова) Валентина

Рождение ребёнка
06.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лисицына (Петрова) Валентина

Смерть
?.02.1985
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени

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