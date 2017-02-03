Романенко (Неизвестно) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко (Неизвестно) Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1936

Дата смерти

03.02.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романенко Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
01.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романенко Геннадий Иванович

Смерть
03.02.2017
Отсутствует в базе "Фамилио"

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