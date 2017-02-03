Романенко (Неизвестно) Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1936
Дата смерти03.02.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романенко Геннадий Иванович
Смерть
03.02.2017
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