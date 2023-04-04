Климова (Курусина) Анастасия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (Курусина) Анастасия Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Климович (Климов) Иван Андреевич

Отец ребёнка: Климов Андрей Иванов

Верхняя Любовша, Краснозоренский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно

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