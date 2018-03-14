Ионина Милана Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ионина Милана Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1996 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.2018

Отец: не указан

Мать: Малышева Александра Евгеньевна

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