Семёнова (Посконина) Лукерья Козьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Семёнова (Посконина)) Федосья Иванова
Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Семёнова (Посконина)) Анна Иванова
Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1807
Сын: Семёнов (Посконин) Ефрем Иванов (Приемыш)
Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Иван Яковлев
Смерть
Неизвестно