Белотелова (Скучихина) Агафья Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Скучихин Никифор Яковлев
Мать: Скучихина Федосья
Бракосочетание
03.02.1843
Селитьбенская церковь
Рождение ребёнка
08.01.1844
Дочь: Анисья Никифорова
Отец ребёнка: Белотелов Никифор Васильев
Рождение ребёнка
10.03.1845
Дочь: Дарья Никифорова
Отец ребёнка: Белотелов Никифор Васильев
Рождение ребёнка
28.06.1847
Дочь: Марфа Никифорова
Отец ребёнка: Белотелов Никифор Васильев
Рождение ребёнка
12.06.1850
Дочь: Феодосия Никифорова
Отец ребёнка: Белотелов Никифор Васильев
Рождение ребёнка
05.03.1853
Сын: Белотелов Алексей Никифоров
Отец ребёнка: Белотелов Никифор Васильев
Смерть
Неизвестно