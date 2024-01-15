Белотелова (Скучихина) Агафья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белотелова (Скучихина) Агафья Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Скучихин Никифор Яковлев

Мать: Скучихина Федосья

Бракосочетание
03.02.1843

Муж: Белотелов Никифор Васильев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Селитьбенская церковь
Рождение ребёнка
08.01.1844

Дочь: Анисья Никифорова

Отец ребёнка: Белотелов Никифор Васильев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.03.1845

Дочь: Дарья Никифорова

Отец ребёнка: Белотелов Никифор Васильев

Рождение ребёнка
28.06.1847

Дочь: Марфа Никифорова

Отец ребёнка: Белотелов Никифор Васильев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.06.1850

Дочь: Феодосия Никифорова

Отец ребёнка: Белотелов Никифор Васильев

Рождение ребёнка
05.03.1853

Сын: Белотелов Алексей Никифоров

Отец ребёнка: Белотелов Никифор Васильев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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