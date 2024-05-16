Татаренков Мина Фролович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТатаренков Мина Фролович

Татаренков Мина Фролович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Татаренков Фрол

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Татаренков Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Татаренков Григорий

Мать ребёнка: не указана

Большая Орловка, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.