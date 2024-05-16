Татаренков Мина Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Татаренков Фрол
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Татаренков Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Татаренков Григорий
Мать ребёнка: не указана
Большая Орловка, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно