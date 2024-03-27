Мачтура — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМачтура

Мачтура

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Закирова (Даминова) Суюмбика

Отец ребёнка: Даминов Хабибулла Абинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даминов Сагит Хабибуллович

Отец ребёнка: Даминов Хабибулла Абинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даминова ?

Отец ребёнка: Даминов Хабибулла Абинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Даминова) ?

Отец ребёнка: Даминов Хабибулла Абинович

Рождение ребёнка
02.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даминов Хабибулла Абинович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.