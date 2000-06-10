Безбородов Леонид Иванович
Место рожденияЧелябинская обл.Увельский район д.Хомутинино
Дата рождения05.11.1922
Дата смерти10.06.2000
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1922
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Челябинская обл.Увельский район д.Хомутинино
Бракосочетание
1945
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Челябинская обл.г.Коркино
Смерть
10.06.2000