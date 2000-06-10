Безбородов Леонид Иванович 05.11.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Безбородов Леонид Иванович

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Место рождения

Челябинская обл.Увельский район д.Хомутинино

Дата рождения

05.11.1922

Дата смерти

10.06.2000

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

НБ
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Место
Комментарий
Рождение
05.11.1922

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Челябинская обл.Увельский район д.Хомутинино
Бракосочетание
1945

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Челябинская обл.г.Коркино
Смерть
10.06.2000

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