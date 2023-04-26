Трошков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трошков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимина (Трошкова) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Трошкова Наталья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трошкова Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
28.07.1982

Сын: Трошков Андрей Александрович

Мать ребёнка: Трошкова Наталья Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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