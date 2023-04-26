Трошков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимина (Трошкова) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Трошкова Наталья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1982
Сын: Трошков Андрей Александрович
Мать ребёнка: Трошкова Наталья Сергеевна
Смерть
Неизвестно