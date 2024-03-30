Мясников Иван Иванов
Место рожденияс. Знаменское, г. Горький
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мясников Иван
с. Знаменское, г. Горький
Рождение ребёнка
10.12.1900 ст.
Сын: Мясников Спиридон Иванович
Мать ребёнка: Мясникова Настасья Степанова
с. Знаменское, г. Горький
Нижегородский архив, ф.570, оп.3, д.1438, л.275-276
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно