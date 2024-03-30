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Мясников Иван Иванов

Место рождения

с. Знаменское, г. Горький

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мясников Иван

Мать: не указана

с. Знаменское, г. Горький
Рождение ребёнка
10.12.1900 ст.

Сын: Мясников Спиридон Иванович

Мать ребёнка: Мясникова Настасья Степанова

с. Знаменское, г. Горький
Нижегородский архив, ф.570, оп.3, д.1438, л.275-276
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мясникова Настасья Степанова

Смерть
Неизвестно
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