Курдыбайло Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.02.1979
Дочь: Курдыбайло Юлия Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.08.1980
Дочь: Шикун Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.04.1988
Дочь: Усманова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.03.1991
Сын: Курдыбайло Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.03.1991
Сын: Курдыбайло Иван Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности