Курдыбайло Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курдыбайло Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1979

Дочь: Курдыбайло Юлия Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.08.1980

Дочь: Шикун Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.04.1988

Дочь: Усманова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.03.1991

Сын: Курдыбайло Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.03.1991

Сын: Курдыбайло Иван Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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