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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пыжев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пыжев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пыжев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пыжев Михаил
Рождение ребёнка
1655
Сын: Пыжев Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Пыжев Михаил