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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Захар Михайлович

Отец ребёнка: Пыжев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Пыжев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Макар Михайлович

Отец ребёнка: Пыжев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Михаил

Рождение ребёнка
1655

Сын: Пыжев Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Пыжев Михаил

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