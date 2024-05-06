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Жомир Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

24.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ШЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Жомир Штефан

Мать: Жомир Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жомир Михаил

Мать ребёнка: Жомир (Додон) Олимпиада

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жомир (Додон) Олимпиада

Развод
Неизвестно

Жена: Жомир Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жомир Елизавета

Смерть
24.09.1941
Причина смерти: острый миокардит в тюремной больнице (?)

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