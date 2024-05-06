Жомир Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти24.09.1941
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Жомир Штефан
Мать: Жомир Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жомир Михаил
Мать ребёнка: Жомир (Додон) Олимпиада
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жомир (Додон) Олимпиада
Развод
Неизвестно
Жена: Жомир Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жомир Елизавета
Смерть
24.09.1941
Причина смерти: острый миокардит в тюремной больнице (?)