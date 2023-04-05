Лыкошин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыкошин Александр Иванович

Место рождения

Bely, Tver Oblast Russia

Дата рождения

15.01.1794

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Отец

1757 г.р.

Мать

1770 г.р.

Дети

1830 г.р.
1832 г.р.
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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1794

Отец: Лыкошин Иван Богданович

Мать: Лыкошина Миропия Ивановна

Bely, Tver Oblast Russia
Рождение ребёнка
15.06.1830

Сын: Лыкошин Иван Александрович

Мать ребёнка: Лыкошина Елизавета Александровна

Bely, Tver Oblast Russia
Рождение ребёнка
22.08.1832

Дочь: Лыкошина Александра Александровна

Мать ребёнка: Лыкошина Елизавета Александровна

Сельцо Никольское, Вяземского уезда, Смоленской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородина Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Лыкошина Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лыкошина Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лыкошина Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лыкошина Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лыкошина Елизавета Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1852
Смоленск
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