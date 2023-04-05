Лыкошин Александр Иванович
Место рожденияBely, Tver Oblast Russia
Дата рождения15.01.1794
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1794
Отец: Лыкошин Иван Богданович
Bely, Tver Oblast Russia
Рождение ребёнка
15.06.1830
Сын: Лыкошин Иван Александрович
Мать ребёнка: Лыкошина Елизавета Александровна
Bely, Tver Oblast Russia
Рождение ребёнка
22.08.1832
Дочь: Лыкошина Александра Александровна
Мать ребёнка: Лыкошина Елизавета Александровна
Сельцо Никольское, Вяземского уезда, Смоленской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородина Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Лыкошина Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1852
Смоленск