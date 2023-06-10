Глазунова (Родионова) Лукерья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1989
ПолЖенский
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Родионов Иван Семенович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Сын: Глазунов Леонид Федотович
Отец ребёнка: Глазунов Федот Иванович
Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глазунов Федот Иванович
Смерть
1989