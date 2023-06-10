Глазунова (Родионова) Лукерья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлазунова (Родионова) Лукерья Ивановна

Глазунова (Родионова) Лукерья Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1892 г.р.

Дети

1920 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Родионов Иван Семенович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазунов Федот Иванович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Глазунов Леонид Федотович

Отец ребёнка: Глазунов Федот Иванович

Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глазунов Федот Иванович

Смерть
1989

Мы используем куки для улучшения работы сайта.