Ковалев Михаил
Место рождения
Дата рождения14.10.1907
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1907
Отец: Ковалев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1928
Сын: Ковалев Павел
Мать ребёнка: Ковалева (Ященко) Александра
Рождение ребёнка
25.10.1929
Сын: Ковалев Николай
Мать ребёнка: Ковалева (Ященко) Александра
Рождение ребёнка
09.01.1932
Сын: Ковалев Василий
Мать ребёнка: Ковалева (Ященко) Александра
Смерть
1944