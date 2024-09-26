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Ковалев Михаил

Место рождения

Торяное, Еланский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

14.10.1907

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1907

Отец: Ковалев Василий

Мать: Ковалева (Дудникова) Пелагея

Торяное, Еланский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева (Ященко) Александра

Рождение ребёнка
10.01.1928

Сын: Ковалев Павел

Мать ребёнка: Ковалева (Ященко) Александра

Торяное, Еланский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
25.10.1929

Сын: Ковалев Николай

Мать ребёнка: Ковалева (Ященко) Александра

Торяное, Еланский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
09.01.1932

Сын: Ковалев Василий

Мать ребёнка: Ковалева (Ященко) Александра

Смерть
1944

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