Руденко Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руденко Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1981 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Руденко) Соня

Мать ребёнка: Руденко (Медведева) Лариса

Бракосочетание
29.07.2003

Жена: Руденко (Медведева) Лариса

Рождение ребёнка
2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Руденко (Медведева) Лариса

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