Руденко Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Руденко) Соня
Мать ребёнка: Руденко (Медведева) Лариса
Бракосочетание
29.07.2003
Рождение ребёнка
2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Руденко (Медведева) Лариса