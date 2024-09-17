Хахин Африкан Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1905
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 4
Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хахин Владимир Африканович
Мать ребёнка: Хахина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хахина Мария
Смерть
Неизвестно