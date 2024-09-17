Хахин Африкан Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хахин Африкан Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1905

Отец: Хахин Андрей Степанович

Мать: Хахина Феоктиста Яковлевна

Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 4
Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хахин Владимир Африканович

Мать ребёнка: Хахина Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хахина Мария

Смерть
Неизвестно

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