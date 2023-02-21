Реус (Reus) Федор Трофимов
Место рожденияРоссийская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Реус (reus) Трофим Тимофеев
Мать: Марья
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья
Смерть
Неизвестно