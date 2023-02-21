Реус (Reus) Федор Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реус (Reus) Федор Трофимов

Место рождения

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1786 г.р.

Мать

Около 1790 г.р.

Жена

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Реус (reus) Трофим Тимофеев

Мать: Марья

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья

Смерть
Неизвестно
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