Эйрих (Яременко) Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1939
Дата смерти22.12.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1939
Отец: Ярёменко Петр Семенович
Мать: Краснова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
14.10.1960
Дочь: Эйрих Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Эйрих Владимир Густавович
Рождение ребёнка
24.06.1969
Дочь: Макарычева (Эйрих) Елена Владимировна
Отец ребёнка: Эйрих Владимир Густавович
Смерть
22.12.2020