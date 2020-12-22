Эйрих (Яременко) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эйрих (Яременко) Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1939

Дата смерти

22.12.2020

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1939

Отец: Ярёменко Петр Семенович

Мать: Краснова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
14.10.1960

Дочь: Эйрих Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Эйрих Владимир Густавович

Рождение ребёнка
24.06.1969

Дочь: Макарычева (Эйрих) Елена Владимировна

Отец ребёнка: Эйрих Владимир Густавович

Смерть
22.12.2020

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