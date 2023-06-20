Казакова (Темникова) Акулина Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова (Темникова) Акулина Евграфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Темников Евграф Степанович

Мать: Темникова Степанида Тимофеевна

Рождение ребёнка
28.08.1937

Дочь: Борщевская Анна Васильевна

Отец ребёнка: Казаков Василий Абрамович?

Оймур, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Казаков Василий Абрамович?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Казаков Василий Абрамович?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова Полина Васильевна

Отец ребёнка: Казаков Василий Абрамович?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Казаков Василий Абрамович?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Казаков Василий Абрамович?

Смерть
Неизвестно
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