Казакова (Темникова) Акулина Евграфовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1937
Дочь: Борщевская Анна Васильевна
Отец ребёнка: Казаков Василий Абрамович?
Оймур, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Казаков Василий Абрамович?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаков Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Казаков Василий Абрамович?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова Полина Васильевна
Отец ребёнка: Казаков Василий Абрамович?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаков Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Казаков Василий Абрамович?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаков Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Казаков Василий Абрамович?
Смерть
Неизвестно