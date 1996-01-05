Елфимов Петр Пракофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1929
Дата смерти05.01.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1929
Отец: Елфимов Прокофий
Мать: Елфимова Евдокия
Рождение ребёнка
30.10.1946
Дочь: Богданова Светлана Константиновна
Мать ребёнка: Елфимова Раиса Михайловна
Рождение ребёнка
10.02.1956
Дочь: Елфимовна Людмила петровна
Мать ребёнка: Елфимова Раиса Михайловна
Рождение ребёнка
19.07.1960
Дочь: Елфимовна Наталья Петровна
Мать ребёнка: Елфимова Раиса Михайловна
Смерть
05.01.1996