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Елфимов Петр Пракофьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1929

Дата смерти

05.01.1996

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1929

Отец: Елфимов Прокофий

Мать: Елфимова Евдокия

Рождение ребёнка
30.10.1946

Дочь: Богданова Светлана Константиновна

Мать ребёнка: Елфимова Раиса Михайловна

Рождение ребёнка
10.02.1956

Дочь: Елфимовна Людмила петровна

Мать ребёнка: Елфимова Раиса Михайловна

Рождение ребёнка
19.07.1960

Дочь: Елфимовна Наталья Петровна

Мать ребёнка: Елфимова Раиса Михайловна

Смерть
05.01.1996

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