Иванов Степан Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Степан Андреевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

27.12.1906 ст.

Дата смерти

14.06.1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1906 ст.

Отец: Иванов Андрей Михайлович

Мать: Иванова Варвара Степановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS3G-Q?i=892&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
27.12.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
14.06.1908 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от поноса | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSK6-3?i=312&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
15.06.1908 ст.
на приходском кладбище
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