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Музафар Габдулсалямов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1878

Отец: Габдулсалям Мухаметкулуев

Мать: Райхан Габидуллина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайнуллина Ханифа Ахметьяновна

Рождение ребёнка
03.07.1905

Сын: Салямов Галиакбяр Музафарович

Мать ребёнка: Гайнуллина Ханифа Ахметьяновна

Рождение ребёнка
09.10.1908

Сын: Рамазан Музафарович

Мать ребёнка: Гайнуллина Ханифа Ахметьяновна

Рождение ребёнка
01.01.1912

Дочь: Катифа Музафаровна

Мать ребёнка: Гайнуллина Ханифа Ахметьяновна

Рождение ребёнка
01.09.1915

Дочь: Назифа Музафаровна

Мать ребёнка: Гайнуллина Ханифа Ахметьяновна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Салямова Нафиса Музафаровна

Мать ребёнка: Гайнуллина Ханифа Ахметьяновна

Смерть
Неизвестно

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