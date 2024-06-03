Музафар Габдулсалямов
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1878
Отец: Габдулсалям Мухаметкулуев
Мать: Райхан Габидуллина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1905
Сын: Салямов Галиакбяр Музафарович
Мать ребёнка: Гайнуллина Ханифа Ахметьяновна
Рождение ребёнка
09.10.1908
Сын: Рамазан Музафарович
Мать ребёнка: Гайнуллина Ханифа Ахметьяновна
Рождение ребёнка
01.01.1912
Дочь: Катифа Музафаровна
Мать ребёнка: Гайнуллина Ханифа Ахметьяновна
Рождение ребёнка
01.09.1915
Дочь: Назифа Музафаровна
Мать ребёнка: Гайнуллина Ханифа Ахметьяновна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Салямова Нафиса Музафаровна
Мать ребёнка: Гайнуллина Ханифа Ахметьяновна
Смерть
Неизвестно