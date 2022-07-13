Паксеваткин Ефим Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Родион
Мать: Настасья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Максимова
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Домна
Мать ребёнка: Дарья Максимова
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Дарья Максимова
Рождение ребёнка
1824
Сын: Иван
Мать ребёнка: Дарья Максимова
Смерть
Неизвестно