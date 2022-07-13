Паксеваткин Ефим Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паксеваткин Ефим Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1772 г.р.

Мать

1770 г.р.

Жена

1796 г.р.

Дети

1818 г.р.
1819 г.р.
1824 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Родион

Мать: Настасья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Максимова

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Домна

Мать ребёнка: Дарья Максимова

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Дарья Максимова

Рождение ребёнка
1824

Сын: Иван

Мать ребёнка: Дарья Максимова

Смерть
Неизвестно

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