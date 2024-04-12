(Лунева) Акулина Афанасьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Арина (Ирина) Тарасова
Отец ребёнка: Лунев Тарас Мартемьянов
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна Тарасова
Отец ребёнка: Лунев Тарас Мартемьянов
Рождение ребёнка
1781
Сын: Лунев Федор Тарасов
Отец ребёнка: Лунев Тарас Мартемьянов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782