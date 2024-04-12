(Лунева) Акулина Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лунева) Акулина Афанасьева

Место рождения

Ивановская, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1743 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановская, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Арина (Ирина) Тарасова

Отец ребёнка: Лунев Тарас Мартемьянов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна Тарасова

Отец ребёнка: Лунев Тарас Мартемьянов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Лунев Федор Тарасов

Отец ребёнка: Лунев Тарас Мартемьянов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунев Тарас Мартемьянов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1782
Тимшино, Егорьевск, Московская область
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