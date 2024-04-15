Луговская Ефросинья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.08.1909 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Луговской Иван Маркович
Вороновка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.01.1912 ст.
Сын: Луговской Михаил Иванович
Отец ребёнка: Луговской Иван Маркович
Рождение ребёнка
14.07.1913 ст.
Отец ребёнка: Луговской Иван Маркович
Восприемник
01.03.1914 ст.
Евдокия Степановна Луговская
Рождение ребёнка
10.10.1915 ст.
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Луговской Иван Маркович
Рождение ребёнка
13.04.1918 ст.
Отец ребёнка: Луговской Иван Маркович
Рождение ребёнка
12.06.1920 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Луговской Иван Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно