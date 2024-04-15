Луговская Ефросинья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луговская Ефросинья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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1912 г.р.
1913 г.р.
1915 г.р.
1918 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1909 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Луговской Иван Маркович

Вороновка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.01.1912 ст.

Сын: Луговской Михаил Иванович

Отец ребёнка: Луговской Иван Маркович

Рождение ребёнка
14.07.1913 ст.

Сын: Луговской Семен Иванович

Отец ребёнка: Луговской Иван Маркович

Восприемник
01.03.1914 ст.
Евдокия Степановна Луговская
Рождение ребёнка
10.10.1915 ст.

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Луговской Иван Маркович

Рождение ребёнка
13.04.1918 ст.

Сын: Луговской Федор Иванович

Отец ребёнка: Луговской Иван Маркович

Рождение ребёнка
12.06.1920 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Луговской Иван Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луговской Иван Маркович

Смерть
Неизвестно
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