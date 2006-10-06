Ахметжанов Халит Ахмеджанович
Место рожденияс. Трехозерье Краснооктябрьский район
Дата рождения06.08.1936
Дата смерти06.10.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1936
Отец: Измаилов Ахмеджан Исмаилович
Мать: Измайлова Манжан
с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
17.02.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Смерть
06.10.2006