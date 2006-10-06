Ахметжанов Халит Ахмеджанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметжанов Халит Ахмеджанович

Место рождения

с. Трехозерье Краснооктябрьский район

Дата рождения

06.08.1936

Дата смерти

06.10.2006

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1936

Отец: Измаилов Ахмеджан Исмаилович

Мать: Измайлова Манжан

с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
17.02.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.10.2006
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