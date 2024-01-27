Кочнев Василий Филаменович
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Кочнев Филомен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1920
Дочь: Кочнева Мария Васильевна
Мать ребёнка: Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
05.01.1926
Дочь: Кочнева Полинария Васильевна
Мать ребёнка: Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Кочнев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
12.02.1932
Сын: Кочнев Викторин Васильевич
Мать ребёнка: Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
07.11.1936
Дочь: Кочнева Нина Васильевна
Мать ребёнка: Анна Ефимовна
Смерть
1947