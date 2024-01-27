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Кочнев Василий Филаменович

Место рождения

Бруснятское, Белоярский, Свердловская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Кочнев Филомен

Мать: не указана

Бруснятское, Белоярский, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.08.1920

Дочь: Кочнева Мария Васильевна

Мать ребёнка: Анна Ефимовна

Бруснятское, Белоярский, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.01.1926

Дочь: Кочнева Полинария Васильевна

Мать ребёнка: Анна Ефимовна

Бруснятское, Белоярский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Кочнев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Анна Ефимовна

Бруснятское, Белоярский, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.02.1932

Сын: Кочнев Викторин Васильевич

Мать ребёнка: Анна Ефимовна

Бруснятское, Белоярский, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.11.1936

Дочь: Кочнева Нина Васильевна

Мать ребёнка: Анна Ефимовна

Бруснятское, Белоярский, Свердловская область
Смерть
1947

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