Отчик Михаил Аркадьевич
Место рожденияГорбовичи
Дата рождения28.05.1963
Дата смерти02.06.2013
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1963
Бракосочетание
07.07.1985
Жена: Отчик Галина Ивановна
Савичи, Калинковичский район, Гомельская область
Первая свадьба в деревне с настоящим оркестром ВИА. На свадьбе гулял весь стройотряд подчинявшийся невесте. Играли молодым на гитаре.
Рождение ребёнка
13.03.1986
Дочь: Кравцова Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Отчик Галина Ивановна
Рождение ребёнка
26.10.1990
Сын: Отчик Александр Михайлович
Мать ребёнка: Отчик Галина Ивановна
Смерть
02.06.2013