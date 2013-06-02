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Отчик Михаил Аркадьевич

Место рождения

Горбовичи

Дата рождения

28.05.1963

Дата смерти

02.06.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1963

Отец: Отчик Аркадий Феодосович

Мать: Отчик (Змушко) Ольга Михайловна

Бракосочетание
07.07.1985

Жена: Отчик Галина Ивановна

Савичи, Калинковичский район, Гомельская область
Первая свадьба в деревне с настоящим оркестром ВИА. На свадьбе гулял весь стройотряд подчинявшийся невесте. Играли молодым на гитаре.
Рождение ребёнка
13.03.1986

Дочь: Кравцова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Отчик Галина Ивановна

Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
26.10.1990

Сын: Отчик Александр Михайлович

Мать ребёнка: Отчик Галина Ивановна

Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область
Смерть
02.06.2013

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