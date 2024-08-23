Овсянников Николай Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1963
Дата смерти18.06.1964
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1963
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
18.06.1964