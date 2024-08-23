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Овсянников Николай Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1963

Дата смерти

18.06.1964

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1963

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
18.06.1964

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