Келязов Стефан Антонович
Место рожденияСамарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
Дата рождения24.04.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1901
Отец: Келязов Антоний Максимович
Мать: Шемонаев-Архипов-Яковлев-Келязов (Шохин) Александра Самуиловна
Место жительства
Неизвестно
х.Крылов (Крыловка, Крыловский). Отсутствует в базе "Фамилио".
Крещение
24.04.1901
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
с.Любимовка
Смерть
Неизвестно