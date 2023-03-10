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Келязов Стефан Антонович

Место рождения

Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия

Дата рождения

24.04.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1901

Отец: Келязов Антоний Максимович

Мать: Шемонаев-Архипов-Яковлев-Келязов (Шохин) Александра Самуиловна

Место жительства
Неизвестно
х.Крылов (Крыловка, Крыловский). Отсутствует в базе "Фамилио".
Крещение
24.04.1901
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
с.Любимовка
Смерть
Неизвестно

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