Боженов Иван Терентьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1712
Дата смерти1779
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: Боженов Терентий Степанов
Рождение ребёнка
Около 1745
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Боженова Домна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1754
Мать ребёнка: Боженова Домна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1756
Мать ребёнка: Боженова Домна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1779