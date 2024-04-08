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Боженов Иван Терентьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

1779

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: Боженов Терентий Степанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Боженов Феклист Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Боженова Домна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Боженов Данила Иванович

Мать ребёнка: Боженова Домна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Боженов Антон Иванович

Мать ребёнка: Боженова Домна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боженова Домна Тимофеевна

Смерть
1779
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