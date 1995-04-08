Милюков Геннадий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1931
Дата смерти08.04.1995
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1931
Развод
Неизвестно
Жена: Лодыгина Анна Петровна
Официального развода не было, разъехались в 1959, были венчаны. Больше мужчин не было. Муж бил, выпивал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Раиса
Рождение ребёнка
27.01.1955
Сын: Милюков Сергей Геннадьевич
Мать ребёнка: Лодыгина Анна Петровна
Рождение ребёнка
02.12.1958
Сын: Милюков Николай Геннадьевич
Мать ребёнка: Лодыгина Анна Петровна
Смерть
08.04.1995