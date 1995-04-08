Милюков Геннадий Михайлович 07.01.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Милюков Геннадий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1931

Дата смерти

08.04.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1931

Отец: Милюков Михаил Кузьмич

Мать: Милюкова Мачтакова Агафья Андреевна

Развод
Неизвестно

Жена: Лодыгина Анна Петровна

Официального развода не было, разъехались в 1959, были венчаны. Больше мужчин не было. Муж бил, выпивал
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раиса

Рождение ребёнка
27.01.1955

Сын: Милюков Сергей Геннадьевич

Мать ребёнка: Лодыгина Анна Петровна

Рождение ребёнка
02.12.1958

Сын: Милюков Николай Геннадьевич

Мать ребёнка: Лодыгина Анна Петровна

Смерть
08.04.1995

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